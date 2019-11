Miley Cyrus por fin parece haber estabilizado su vida sentimental después de un agitado verano lleno de subidas y bajadas, y es que tras el inesperado anuncio de su ruptura con el que todos creían que era el amor de su vida, Liam Hemsworth, la joven no tardaba en iniciar una breve pero intensa relación con Kaitlynn Carter.

Y, al igual de rápido que empezó, la historia entre ambas no tardó en terminar, dejando a una Miley dolida que no tardó en explotar contra todos aquellos que habían estado acusándola y criticando su estilo de vida.

Aunque las sorpresas estaban lejos de acabar, porque poco después Miley era pillada con Cody Simpson, su actual pareja, del que parece estar más enamorada que nunca.

Sin embargo, son muchas las preguntas que quedaron sin responder, sobre todo respecto al fin inesperado de esa breve aventura de verano que la estrella Disney tuvo con Kaitlynn, aunque parece que es la misma ex de Brody Jenner la que ha decidido aclararlo todo en una reciente entrevista con la revista Elle.

"El pasado julio, me fui de vacaciones con una amiga; y lo próximo que supe, es que me había enamorado de ella. Mientras pasábamos todo agosto viajando por Europa juntas, tratando de pasar página y recuperándonos de nuestras rupturas, me di cuenta de que mi única relación con una mujer había nacido", ha reconocido la joven."Me enamoré tanto de ella como del hombre adulto con el que había estado años antes. Fue una fuerza de la naturaleza similar; no lo tuve que pensar demasiado ni analizarlo. Salió así y supe que era lo correcto".

Además, parece que Kaitlynn se siente agradecida por lo que ocurrió, ya que pudo llegar a conocerse mejor a sí misma.

"Me vi obligada a conocerme de una manera más profunda que nunca, y no solo en términos sexuales. También supe como soy como persona. Aunque la relación con mi amiga fue tachada en los medios como un 'lío de verano' o 'una relación del mismo sexo', fue mucho más que eso. Fue un profundo viaje de autoconocimiento. Por primera vez, me escuché a mí misma, me olvidé de la 'norma' y viví", ha reflexionado.

