Miley Cyrus, Jake Gyllenhaal, Adriana Lima o Selena Gomez entre las celebrities que han perdido su virginidad con otros famosos

¡Como viene el tema de calentito! Los famosos no suelen tener una vida privada como el resto de habitantes del planeta, no, lo suyo es un escaparate del que sabemos todo. Sobre todo de aquellos famosos que no tiene pelos en la lengua y hablan de todo sin ningún tapujo, con esto me refiero al sexo. ¿Adivináis cuántos famosos han perdido su virginidad con otros famosos?

Pues unos cuántos… algunos son de cajón y no hubiera hecho falta que lo confesaran como el caso de Justin Bieber y Selena Gomez, empezaron su relación bien jovencitos, y desde entonces no han hecho más que tener idas y venidas en su historia de amor. Zac Efron con 16 años y Vanessa Hudgens con 15, otros que se estrenaron juntos, su amor duro casi cinco años. Miley Cyrus, también ha asegurado haber perdido su virginidad con el que estuvo prometida, Liam Hemsworth.

Luego están los que juegan en otra división y enseñan al pequeñ@, como es el caso de Joe Jonas que admitió perder la virginidad cuando tenía 20 años con Ashley Greene, tres años mayor que él, toda una 'profe' en el campo sexual. Pero para asaltacunas está Michael Weatherly que se llevó la virginidad de Jessica Alba cuando se conocieron en el set de rodaje de 'Dark Angel'. Este no es el único, Jake Gyllenhaal mantuvo una relación de dos años con Kristen Dunst, cuando está tenía 19 años y aseguraba ser virgen, vamos blanco y en botella. Pero lo mejor es que Taylor Swift confesó que su primer hombre también fue ¡Jake Gyllenhaal!

Paris Hilton con tan sólo 15 años mantuvo más que una conversación con Randy Spelling. Kristen Stewart, con 14 también hacía manitas con Michael Angarano, ¡vamos que no perdían el tiempo!

Las que dicen ser vírgenes hasta el matrimonio como Adriana Lima a quién se le cruzó en su camino Marko Jaric o Jessica Simpson que se tropezó con Nick Lachey no consiguieron su meta…

Otros famosos que se conocen íntimamente de primera mano son Britney Spears y Justin Timberlake, una historia que fue muy sonada. Mila Kunis que asegura haberse entregado por primera vez a Ashton Kutcher, ¡no se lo cree ni ella! mantuvo una historia de amor con Macaulay Culkin durante toda su adolescencia. Mandy Moore, tan dulce e inocente, todos creyeron su virginidad hasta que el actor Wilmer Valderrama confesó todo, ¡de virgen nada! Y quién no podía faltar era Kim Kardashian, ella siempre vuela alto y resulta que con quién la perdió fue TJ Jackson, sí, el sobrino de Michael Jackson. ¡Todo queda en la familia celebrity!