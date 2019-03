Miley Cyrus Vs. Irina Shayk: ¿Quién de las dos se está tomando más alegremente la soltería?

Está claro que lo mejor para sobrellevar una ruptura no es quedarse en la cama sino salir y ser la reina de las tarimas. Por eso después de las rupturas que hemos tenido estas semanas en el panorama celebrity hemos decidido enfrentar a dos grandes mujeres que acaban de sufrir y se han convertido en las reinas de la fiesta. Miley Cyrus en el ring contra Irina Shayk, ¿quién de las dos se está tomando más alegremente la soltería?

Irina no ha parado en casa y siempre que ha habido fiesta no ha dudado en faltar, no sabemos si en la intimidad la ex de Cristiano Ronaldo llora por las esquinas pero lo que deja claro es que ella no se queda en la cama y lo da todo cada vez que sale. La última en el 60 cumpleaños de Bruce Willis.

Lo mismo le ha pasado a Miley, pero no esperábamos menos de ella, la cantante rompió con su novio después de ser visto con una morenita muy arrimado… Desde entonces la reina del twerking ha pasado a noches de desenfreno y mañanas de Ibuprofeno. Y así lo mostrado en su Instagram posando con botellas de alcohol y pasándoselo 'pipa' en Las Vegas.

A quién de las dos crees que le está sentando de maravilla la soltería, ¿a la morena explosiva o a la rubia del twerking? No olvides votar por tu favorita, déjanos tu comentario y haz de tu favorita, ¡campeona de la batalla! El próximo jueves daremos el veredicto de vuestra ganadora junto con los tres mejores comentarios. ¡Vota ya!