Miley Cyrus, Emma Watson o Angelina Jolie entre las famosas que han soltado algunas frases innolvidables

Hay famosos que hablan y a veces cuesta creer por qué han conseguido tanta fama. Este es el caso de Paris Hilton, la rubia ha hecho gala de su tono de pelo y soltó "también hay feas que son brutas". ¿Ella se cree guapa y lista? Mariah Carey le hace compañía en esta lista y se atrevió a decir que quería estar delgada como los pobres niños hambrientos. Shakira también ha tenido alguna metedura de pata, pero con la historia y geografía. La cantante dijo que le gustaría conocer Roma porque es donde nació Jesucristo. ¡Hay que repasar las clases de religión! Paulina Rubio parece que no es muy fan de la belleza asiática ya que se atrevió a afirmar en alto que "todos los chinos son iguales". Christina Aguilera parece que tampoco se sabe muy bien el mapa y eso que ha hecho multitud de giras. La cantante preguntó dónde sería el Festival de Cannes.

Sin embargo, hay otros famosos que demuestran que han llegado a lo más alto gracias a su inteligencia. Sus palabras derrochan sensatez aunque sus actos, a veces, no tanto. "No puedes tener una vida positiva con una mente negativa, si eres positiva recibes un resultado positvo, siemplemente hay que tener más positividad y reírte de las cosas", reveló Miley Cyrus. ¡Ella es muy positiva con sus críticas! La actriz Emma Watson tampoco se queda atrás y tiene claro que nadie va a decidir quien es ella: "No quiero que las otras personas decidan quien soy. Quiero decidir por mí misma". ¡Qué carácter!

Woody Allen quizás sea el que haya dicho algunas de las verdades más grandes. El cineasta supo resumir la clave de su éxito en la siguiente frase: "El 90% del éxito se basa simplemente en insistir". Will Smith tiene claro que no hay mayor justicia que la divina. El actor reveló: "A lo largo de la vida la gente te volverá loco, te faltará el respeto y te tratará mal. Deja que Dios lidie con las cosas que ellos hacen, porque el odio en tu corazón te consumirá a ti también".

Beyoncé tiene claro qué valores quiere inculcar a su hija. La cantante afirmó que "tenemos que enseñar a nuestros niños las reglas de la igualdad y el respeto". Su compañera de profesión, [[LINK:SECCION|||1000395|||Jennifer Lopez]] también ha soltado alguna perlita por la boca: "No he cometido ningún delito, sólo no he cumplido con la ley". ¿Acaso no es lo mismo? ¡Eso es ser una diva! Angeline Jolie admitió que perdió la virginidad a los 14 años. ¡Qué rápida!