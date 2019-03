Mila Kunis revela cómo fue su primera noche con Ashton Kutcher

Los dos son guapos a rabiar, tienen una carrera consolidada en Hollywood y cuatro años después de haber comenzado su historia de amor tienen una hija y otro bebé en camino. Pero aunque ahora formen una de las familias más bonitas de la meca del cine, los inicios de Mila Kunis y Ashton Kutcher no fueron todo lo romántico que cabía esperar.

"Siempre nos mantuvimos en contacto, pero nunca pensé en él en ese sentido. Un buen día coincidimos en una entrega de premios. Vi a un chico de espaldas, me fijé en que era muy alto y, me pregunté: ¿Pero quién es?. Entonces se giró y fue como en las películas: empezó a sonar música de violines… Creo que esa fue la primera vez que Ashton me dejó sin respiración y me dije: Jo, qué guapo es”, ha revelado Kunis para The Howard Stem Show.

Además, la actriz cuenta que cuando empezaron ninguno de los dos tenían la intención de tener algo serio ya que Kutcher se acababa de divorciar de Demi Moore y la protagonista de 'Cisne negro' acaba de salir de una relación larga "pero a los tres meses me di cuenta de que lo que teníamos no era solo algo para divertirnos. Y un año más tarde empezamos a pensar en casarnos", confiesa la intérprete en la misma entrevista.