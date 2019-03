Mila Kunis protagoniza la portada de Glamour sin nada de maquillaje

Las apariciones y las entrevistas de Mila Kunis siempre son una sorpresa. La actriz, que se encuentra embarazada por segunda vez, ha concedido su entrevista más sincera para la revista Glamour.

La mujer de Ashton Kutcher se ha unido a la moda de las celebrities y ha protagonizado su primera cover sin nada de maquillaje convirtiéndose así en una inspiración para el resto de mujeres.

"La verdad nunca uso maquillaje, no me lavo el pelo todos los días. Muchas veces olvido ponerme cremas y mis rutinas de belleza suelen ser muy sencillas. Admiro a las mujeres que se levantan 30 o 40 minutos antes todos los días para poder aplicarse delineador. Es hermoso, las admiro realmente, pero la verdad no soy ese tipo de mujer", confiesa Kunis al magazine.

Además confiesa que ella cree que la belleza de las mujeres están directamente relacionada con el estado de ánimo: "Creo que la belleza está directamente ligada a los estados de ánimo y en este momento estoy muy feliz y tranquila, por eso decidió posar sin nada de maquillaje, solo un poco de crema hidratante. Es así como me siento hermosa".

La actriz también ha hablado sobre el amor que comparte con Kutcher desde hace años: "Es realmente maravilloso estar casada con tu mejor amigo. Puede sonar a cliché y hasta un poco cursi, pero es la realidad. Ashton y yo somos grandes amigos".