Mila Kunis escribe una carta pública para denunciar el sexismo en Hollywood

Mila Kunis ha decidido escribir una carta pública para denunciar el sexismo que existe en Hollywood. Lo ha hecho a través de A Plus, el medio de comunicación fundado por su marido, Ashton Kutcher.

La actriz ha contado que en una ocasión un productor la amenazó con que no “volvería a trabajar” en Hollywood, sino aparecía semidesnuda en la portada de una revista para hombres para promocionar una película. Finalmente no lo hizo y la película recaudó un montón de dinero: “El mundo no se acabó y volví a trabajar en esta ciudad de nuevo, de nuevo y de nuevo”, ha escrito en su carta.

Mila relata otro ejemplo de una microagresión que sufrió por parte de un “influyente productor” que la menospreció después de que la intérprete creara una productora junto a otras mujeres. Es más, la valoró tan sólo por ser ‘mujer de’ y madre de la hija de Kutcher: “Redujo mi valor nada más que a mi relación con un hombres exitoso y mi capacidad para tener niños”.

Kunis finalizaba su escrito diciendo que, a partir de ahora, hará frente a estas opiniones machistas, y le lanza una directa al productor que la amenazó en un principio: “Trabajaré de nuevo en Hollywood, pero no trabajaré contigo”.