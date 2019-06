La curiosa forma en la que Mila Kunis y Ashton Kutcher han desmentido su ruptura

Queda claro que Mila Kunis y Ashton Kutcher cuidan mucho su intimidad de cara a los medios, tanto es así, que son pocas las veces que hemos podido llegar a ver las caritas de sus hijos o han hablado sobre su relación.

Quizás ese es el motivo por el que también despiertan tanto interés de cara a los tabloides, y por la que algunos medios deciden especular sobre ciertas informaciones que finalmente resultan no ser ciertas. Eso es precisamente lo que ha ocurrido con la revista In Touch, la cual no ha dudado en afirmar que la pareja se separa en su portada.

Algo ante lo que Mila y Ashton han optado por responder directamente, pero claro, de una forma ingeniosa y divertida a través de un vídeo que han publicado en redes. El matrimonio ha decidido tomarse con humor este bulo, y lo ha hecho mediante un vídeo que ha recibido gran apoyo por parte de otras celebrities y de sus fans.

"Que tengáis suerte vendiendo revistas está semana", afirmaba el actor. "Puede que la semana que viene mi mujer esté embarazada de gemelos... ¡Por tercera vez!, pero, ¿quién las cuenta?", terminaba explicando, haciendo referencia a las muchas veces que se han topado con titulares falsos.