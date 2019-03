Mila Kunis y Ashton Kutcher quieren educar a sus hijos como si fuesen pobres

Mila Kunis y Ashton Kutcher acumulan una gran fortuna en el banco. La pareja dispone de más de 170 millones de dólares y aun así, para sorpresa de todos, quieren educar a sus hijos como si fueran pobres. ¡Muy buena idea!

Los intérpretes no quieren que sus hijos sean malcriados, ni quieren darles todas las facilidades del mundo para tener y disponer de todo cuanto quieran. Eso sí, como dijo Mila en el programa de radio australiano Kyle & Jackie O: "Por una parte es genial, porque no sabrán lo que es tener sopa de kétchup para cenar, pero tampoco van a saber apreciar las cosas al máximo", es decir, no dejarán que se mueran de hambre, pero no les consentirán demasiados caprichos.

"Los dos tenemos unos orígenes muy humildes y hemos crecido siendo bastante pobres. No nos regalaron nada, tuvimos que aprender a buscarnos la vida", decía la actriz en el programa. Aprendieron a conseguir las cosas desde cero y con mucho esfuerzo.

La pareja de Hollywood nos ha dado a todos una lección, a pesar de todo lo que tienen, quieren que sus hijos luchen por conseguir lo que quieren y evitar que sean unos 'malcriados'.