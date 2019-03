Mila Kunis y Ashton Kutcher están crisis por los celos y la falta de confianza

SEGÚN REVELA UNA FUENTE A LA REVISTA IN TOUCH

El pasado siempre vuelve, y si no que se lo digan a Ashton Kutcher. El actor está pasando una mala racha con Mila Kunis, y es que aunque ahora podrían ser una de las familias más envidias de Hollywood tras el nacimiento de su hija Wyatt, entre la pareja no es oro todo lo que reluce. Según revela una fuente de Mila y Ashton a la revista In Touch, la actriz siente celos y falta de confianza hacia Asthon por su pasado de mujeriego.