Tras Mila Kunis, ahora es Justin Timberlake quien dice 'sí' a una marine

Mientras Justin Timberlake y Mila Kunis están promocionando su película 'Con derecho a roce' por medio mundo, una larga lista de marines estadounidenses se dedican a pedirles salir.

Hace unos días era el sargento Scott Moore quien le pedía una cita a Mila, para el baile que se celebrará en noviembre en Washington D.C.: el 'Baile del Cuerpo de Marines'. En ese momento, el compañero de reparto de la actriz le animó a aceptarlo con un contundente: “Hazlo por tu país”.

Ahora le toca a él. La marine Kelsey de Santi ha seguido los pasos de su compañero, se ha armado de valor, algo que seguro que no le falta, y le ha dado al REC. Claro..., ella lo tiene fácil porque la chica no tenía más competencia femenina en la unidad. En el vídeo, muy oportuna, la veterana del ejercito sentenció con un...: “¡Hazlo por tu país, Justin!”. Una divertida manera de presionar al actor, de la misma manera que éste hizo con Kunis.

¿Lo más importante de todo el asunto....? ¡Timberlake ha dicho que sí! El actor contestó a un periodista que le preguntó por el asunto: “Acepto. Y no porque ella pusiera una de mis canciones favoritas para hacer la invitación, ni tampoco porque me sintiera intimidado por sus amigos marines, que estaban presenciándolo todo.... La verdad es que no me invitan a salir muy a menudo.”

Pues si esto es así, Justin, You Tube se va a llenar a partir de hoy de miles de invitaciones virtuales. Ya lo sabéis, chicas, colgar un video original en la red puede acabar dando sus frutos...