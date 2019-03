Mickey Rourke vuelve a pasar por el quirófano para someterse a un retoque estético

Ha aparecido en el estreno de The Infiltrator

¡Mickey Rourke lo vuelve hacer! El actor ha pasado de nuevo por el quirófano para rejuvenecer su rostro aunque no se sabe si el cirujano ha hecho un buen trabajo. El intérprete apareció en el estreno de 'The Infiltrator' en Nueva York con la cara más estirada de lo habitual y con un accesorio que hasta ahora no había utilizado: ¡una peluca!