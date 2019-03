Michelle Williams, de nuevo enamorada y feliz junto al actor Jason Segel

Hollywood está de enhorabuena porque según la publicación americana ‘US Weekly’ Michelle Williams y Jason Segel están juntos compartiendo una bonita historia de amor. Y es que, aunque la pareja se conociera desde hace ya varios años, es ahora cuando por fin se han dado cuenta de los sentimientos que comparten el uno por el otro e ir más allá para comenzar una relación.

Además, la citada revista americana ha obtenido las imágenes donde Michelle Williams y Jason Segel se muestran en actitud más que cariñosa paseando por Brooklyn. También hay fotos del actor de ‘Cómo conocí a vuestra madre’ junto a la hija de la actriz y del fallecido actor Heath Ledger, Matilda.

Tanto en serio van que, aunque ella vive en Nueva York y Segel en Los Ángeles, están intentando que funcione pese a la distancia. Fuentes cercanas a Williams aseguran que “hace mucho tiempo que la protagonista de ‘Mi semana con Marilyn’ no estaba tan feliz”, ya que desde la muerte de su ex novio en 2008 no se le ha conocido otra relación más que la fallida con el director Spike Jonze.

Todo comienza a ir sobre ruedas para la celebrity y parece que está saliendo de la presunta depresión que ha vivido estos últimos años y recuperar la sonrisa, ya que no para de cosechar éxitos y parece que en el terreno amoroso también haya encontrado alguien con quien compartir esas alegrías. ¡Enhorabuena tortolitos!