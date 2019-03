Michelle Rodriguez revela que sufrió bullying cuando era pequeña

Muchos han sido los famosos que no tuvieron una infancia fácil, y es que aunque ahora gocen de popularidad y fama no siempre fue así y antes de ello pasaron por algunas situaciones un tanto complicadas.

La última en revelar que sufrió bullying cuando era pequeña ha sido la actriz Michelle Rodriguez quien ha querido aprovechar la premiere mundial de su nueva película 'Milton's Secret' en el Vancouver Film Festival para confesar esta parte de su pasado.

"Lidié con ello de forma diferente porque crecer en Jersey estaba a un nivel diferente. Si no te adaptas, mueres, o partes de tu alma serían destrozadas. Tuve que aprender a luchar muy pronto", declaraba al medio The Hollywood Reporter.

La intérprete también ha hablado al respecto con Entertainment Tonight sobre el abuso verbal: "Soy más sensible ahora, porque siempre he sido muy poco femenina... y nunca me importaron las palabras. Ahora entiendo que tengo que respetar las palabras y las palabras son poderosas y peligrosas y hacen daño a la gente", concluye Michelle.