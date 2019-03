Michelle Rodriguez: "No puedo durar más de seis meses con alguien"

Michelle Rodríguez se desnuda para la revista ‘Interview’. Durant la entrevista, la actriz de 36 años no ha dudado en dejar clara cuál cómo es su vida amorosa y cuáles son sus sentimientos. La dominicana ha reconocido que su día a día no es constante como para mantener una familia, aunque sí le gustaría encontrar una figura paterna para tener hijos. Aun así ha declarado: "No está segura si alguna vez encontrará a alguien y formará una familia"

Además en su último año se le ha relacionado con el actor Zac Efron y la modelo Cara Delevingne. Ella misma ha admitido que ahora mismo tiene muy buenos amigos y su intención no es de tener pareja por el momento. Es más, durante este reportaje ha asegurado: "No puedo durar más de seis meses con alguien".

Michelle saltó a la fama con la película Girlfight en el año 2000 y más tarde protagonizó escenas en los cortometrajes ‘Fast and Furious’ y ‘Resident Evil’ . Ahora protagoniza esta sesión fotográfica tan picante...