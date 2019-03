Michelle Rodriguez afirma: "Ser una mujer es como nacer esclava"

La brecha salarial entre hombres y mujeres sigue siendo un problema en siglo XXI. Algunas actrices no dudan en mostrar su opinión ante la desigualdad que sufren en Hollywood. La última en sumarse ha sido la protagonista de 'Fast & Furious', Michelle Rodriguez. La intérprete se queja de que sus compañeros de reparto ganen más que ella cuando tienen el mismo peso en la película.

"Ser una mujer es como nacer esclava", revela Michelle ante las cámaras de TMZ. La estadounidense no dudó en protestar respecto al tema y siguió "me hubiese gustado nacer en otro lugar, pero es el mundo en el que vivimos. Es una sociedad patriarcal". "Eso es lo que hay", sentencia la intérprete.

Robin Wright, protagonista de 'House of Cards' también se ha manifestado al respecto. La actriz exigió a los productores de la serie ganar lo mismo que sus compañeros de reparto. Otra actriz que no ha dudado en luchar contra el sexismo en Hollywood ha sido Jennifer Lawrence. La protagonista de 'Joy' llegó a escribir a una carta que Hilary Clinton respaldó y no dudó en alabar la actitud de la oscarizada actriz.