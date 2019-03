Michelle Obama bailará al ritmo de Beyoncé en el Carpool Karaoke de James Corden

James Corden ha conseguido que muchos rostros conocidos se suban a su coche para cantar con él y que cuenten algún que otro secreto. Desde Justin Bieber hasta Elton John pasando por Adele. Pero esta vez el cómico ha dado un paso más y ha conseguido que la seguridad de la Casa Blanca le deje pasar con su Range Rover para que la mismísima Michelle Obama se suba y cante y baile al ritmo de Beyoncé. ¿Seguirá sus pasos Melania Trump después de que le haya plagiado el discurso?

Aunque el programa ya ha sido rodado, hasta el 20 de julio no se emitirá completos, pero 'The Late Late Show with James Corden' ya ha anunciado un adelanto. "No voy en un coche como una pasajera normal desde hace siete años", aseguró Michelle por lo que no dudó en aprovechar el momento y simular a Beyoncé en el videoclip de 'Single Ladies'.

Desde luego que el matrimonio formado por Barack y Michelle Obama han sido pioneros en muchas cosas. No sólo en ser el primer presidente negro de Estados Unidos sino también consiguió que las relaciones entre Cuba y el país que preside fuesen cordiales. Además, hemos podido ver a Obama haciendo deporte o bailando en mitad de un evento.