Michel Galeota, estrella de Disney, muere a los 32 años tras haber sido ingresado por dolores abdominales

HALLADO MUERTO EN SU CASA DE GLENDALE

Michael Galeota, la estrella de Disney de la serie 'The Jersey', ha sido hallado muerto en su casa de Glendale, California, a los 32 años. El joven había presentado dolores abdominales en los días anteriores y había estado ingresado en el hospital. El actor no era muy dado a seguir los consejos del médico y podría haberse salvado si no hubiera regresado a casa en vez de permanecer en el centro sanitario.