Michael Fassbender y Alicia Vikander hablan de su amor promocionando 'La luz entre los océanos'

Michael Fassbender y Alicia Vikander han sido los grandes protagonistas en la premiere de 'La luz entre los oceanos' que ha tenido lugar en el Festival de Venecia. Su paso por la alfombra roja no ha dejado impasible a nadie. Son un matrimonio en la gran pantalla y una pareja en la vida real, pero tener clara esta distinción no les ha parecido difícil. Los actores han hablado de su amor en Entertainment Weekly y han aprovechado para promocionar la película.

"No es la primera vez que alguno de los dos tiene que interpretar a alguien enamorado en una película. Hay un elemento de separación ahí", dijo Fassbender haciendo referencia a cómo eran capaces de separar el trabajo y la vida cotidiana. Además, puso un ejemplo para que se pudiera comprender mejor: "Si yo interpreto a un ladrón eso no significa que voy a salir a la calle y voy a empezar a robar a la gente".

Vikander hizo un apunte en las declaraciones de su compañero sentimental, diciendo que ellos tienen muy claro que hay cosas que se quedan solo para los dos y que son muy personales.

La pareja no se conoció durante el rodaje del film 'The Light Between Oceans' (el título original) como todo el mundo piensa, sino que lo hicieron en un Festival de Toronto, en la pista de baile, según confesaron los propios actores durante una entrevista para Entertainment Tonight.

Se conocieron en el año 2014 y su relación ha sido como una montaña rusa, con muchos altibajos. Sin embargo, la pareja de Hollywood ha vivido un amor de película -y nunca mejor dicho-.