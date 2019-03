Michael Douglas es demandado por su ex mujer

Diandra Douglas, de 52 años, demandó a su ex esposo a principios de junio, según señala el New York Post, que también indica que sus abogados piden el 50% del sueldo del actor y de los derechos que genere "Wall Street: Money Never Sleeps", dirigida por el polémico Oliver Stone.

La abogada de Diandra, quien en su día protagonizó uno de los más sonados divorcios de Hollywood, alega en favor de su clienta que en el acuerdo de divorcio de Michael Douglas hay una cláusula que le concede derecho a los ingresos derivados de las repeticiones futuras de películas que el actor hiciera durante las dos décadas en que ambos estuvieron casados.

Douglas protagonizó "Wall Street" en 1987, interpretando el personaje de Gordon Gekko, un agresivo agente de cambio y bolsa en Nueva York, que le valió un premio Óscar.

La segunda parte de ese film, "Wall Street: Money Never Sleeps", se estrenará en septiembre próximo y en ella Michael Douglas, de 65 años, interpreta de nuevo al malvado Gekko, que ya se ha reformado y vive en medio de la última crisis financiera.

Diandra Luker y Michael Douglas estuvieron casados entre 1977 y 2000, cuando se divorciaron protagonizaron una separación que ocupó muchas páginas en las revistas del corazón de todo el mundo, ya que ella alegó que el actor era adicto al sexo y que la había engañado durante todo su matrimonio, lo que le valió una sentencia a su favor con una compensación de 45 millones de dólares.