Los mensajes íntimos de Rupert Sanders, el motivo de la ruptura de Kristen Stewart y Robert Pattinson

El mundo del corazón está de luto desde que conocimos la noticia de una nueva ruptura entre Robert Pattinson y Kristen Stewart. El actor ha abandonado la casa que ambos compartían en Los Feliz y parece que lo suyo tiene muy, pero que muy mal arreglo…

Y es que, tal y como informa el periódico The Sun, el actor no ha podido recuperar la confianza en la actriz y, menos aún, desde que ha vuelto a pillar a su chica con las manos en la masa… Sí, sí, ¡cómo lo leéis! Fue el mismo día del cumpleaños del actor cuando éste cogió el móvil de su chica y se encontró unos mensajes que no hubiera imaginado jamás ver… ¡¡¡¡Eran de Rupert Sanders!!!! El mismo hombre con el que Kristen tuvo un affaire hace ahora casi un año y que desencadenó una crisis en la pareja que aún no ha terminado de superar.

"Rob estaba mirando su teléfono (...) porque quería hacer una foto de algo mientras ella estaba en la ducha. De repente, este mensaje aparece y no es lo que él hubiese querido ver. Después de una fuerte discusión se marchó. A pesar de los ruegos de Kristen, le dijo que no fuese a su fiesta de cumpleaños en casa de sus amigos esa noche. Está extremadamente enfadado y decepcionado. No importa cuántas veces lo llame o le envíe mensajes, los amigos dicen que ha tenido suficiente", cuenta una fuente para el diario.

Un duro momento el que vuelve a atravesar esta pareja tan querida por el público pero que parece tener un final cada vez más cercano. "Después de lo que sucedió y del daño que ella le causó, él está furioso. Ella ha vuelto a tener contacto con Sanders, incluso aunque diga que es completamente inocente. Simplemente no puede confiar en ella", añade un amigo cercano a la pareja.

Así que visto lo visto, ¿volveremos a ver a Robsten unidos? Sólo el tiempo lo dirá…