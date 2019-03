El mensaje de Bella Thorne a su ex Gregg Sulkin tras su aventura con Scott Disick

Bella Thorne no deja de ser noticia y esta vez el protagonista no es Scott Disick, con el que ha sido relacionada estas últimas semanas tras ser pillados en varias ocasiones en actitud cariñosa.

La joven ha incendiado las redes sociales después de subir una fotografía en su cuenta de Instagram con su expareja Gregg Sulkin, con el que rompió en agosto. Una imagen con la que Bella ha querido felicitar a Gregg por su cumpleaños.

Además de compartir esta imagen en sus redes, también le ha dedicado un bonito comentario: "Feliz cumpleaños Gregg!!! Te quiero. Siempre has sido una persona maravillosa", escribió Bella. Por si no fuera suficiente, también ha querido que sus seguidores en Snapchat sean testigos de lo mucho que aprecia a su ex y ha subido un vídeo donde aparecen globos que dicen 'Feliz cumpleaños G-Eazy'.

Parece ser que la expareja sigue manteniendo una muy buena relación después de su ruptura.

Lo que no sabemos es cómo se lo habrá tomado Scott Disick, aunque después de haberle fotografiado disfrutando de la piscina con una conocida estilista y con Sofia Richie en un barco tras la huída de Bella de Cannes, suponemos que poco le importa al padre de los hijos de Kourtney Kardashian con quien salga la joven actriz.

¿Querrá poner Bella celoso a Scott?