El mensaje de apoyo que Wentworth Miller ha lanzado a la comunidad LGTBQ

ES PORTADA DE LA REVISTA ATTITUDE

Wentworth Miller ha lanzado un mensaje de apoyo a la comunidad LGTBQ en una entrevista que ha concedido para la revista Attitude, donde es portada en su edición The Award 2016. El protagonista de 'Prison Break' les dice a sus fans y a los lectores que el primer paso para que te respeten los demás y para ser feliz es amarse a uno mismo. "Eso es algo que no te enseñan en la escuela", decía el actor. Y es que Miller sabe bien de lo que habla, ya que no salió del armario hasta los 41 años, como protesta a las leyes anti-LGTBQ de Rusia.