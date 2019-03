Melissa Schuman perdona a Nick Carter públicamente

Melissa Schuman contó a través de su blog cómo Nick Carter, cantante de los 'Backstreet Boys', la violó en su apartamento cuando ella tenía 18 años. Algo que, aunque él negó rotundamente, ha manchado gravemente su imagen. Así se defendía el cantante de esas acusaciones: "Tanto cuando estuvimos juntos como en otras ocasiones, Melissa nunca me señaló que algo de lo que hiciéramos no fuera consensual".

Ahora, Schuman le ha perdonado públicamente en un programa de televisión al que acudió para ser entrevistada. Cuando el presentador le preguntó qué querría decirle a su agresor ella respondió entre lágrimas: "Que te perdono. Que no quiero nada de ti. Que solo te deseo lo mejor, no quiero tu dinero. No hice esto para herirte a ti ni a tu familia, hice esto por mí, porque lo necesitaba para sanar".

"También lo denuncié porque quiero inspirar a otras víctimas, a otras personas que hayan sido abusadas, para que denuncien y sepan que tienen una voz", añadía entre lágrimas. Además, asegura que su representante la disuadió de presentar una denuncia ante la policía ya que no conseguiría ganar el juicio y sería perjudicial para su carrera.

"Estás intentando hacerte un nombre, todo el mundo te acusará de querer llamar la atención, de querer usar esto para promocionar tu nombre, no hay nada que podamos hacer", dijo su representante. Algo que enfadó muchísimo a la joven.

Carter no se ha pronunciado sobre estos nuevos comentarios de Schuman.