Melissa Joan Hart de 'Sabrina, Cosas de Brujas', y Ryan Reynolds tuvieron un romance del que nunca te enteraste

La actriz de la serie juvenil 'Sabrina, Cosas de Brujas', Melissa Joan Hart, fue durante la época de emisión de la ficción una de las intérpretes del momento y ahora ha confesado que durante el rodaje de la película que dio origen a la serie tuvo un romance con Ryan Reynolds.

Así, lo decía en sus memorias 'Melissa Explains It All: Tales from My Abnormally Normal Life' donde comenta: "Nadie lucía tan bien con esos rizos rubios y anillo en la mano como Ryan lo hacía. Estaba muy enamorada de James, mi novio de ese entonces con el llevaba seis meses, pero Ryan y yo pasamos mucho tiempo juntos", empieza relatando.

"A pesar de que Ryan era muy tierno y lindo nunca pude con su imitación de Jim Carrey. Sin embargo, él sabía cómo hacer que una chica se sintiera especial... Él era muy dulce, yo tenía novio en ese momento, pero ambos estuvimos encantados uno con el otro", continúa.

Hubo un momento durante el rodaje que el actor le hizo un regalo a Melissa que acabó por conquistarla: "Hay un momento muy tonto en la película donde Ryan me mira y dice 'Creo que lo que necesitamos es menos plática y más acción', entonces cuando abrí el regalo fue de 'Totalmente de acuerdo contigo'".

Tras ello la intérprete se acercó para hablar con Reynolds aunque acabó besándolo y se fueron a su cuarto del hotel donde estuvieron tonteando y haciendo planes para encontrarse en Nueva York donde el padre de Melissa tenía un piso.

Finalmente a Joan Hart le entró el sentimiento de culpa y acabó contándole a su novio lo que había sucedido, su pareja le perdonó y a Ryan no le contó nada hasta que cumplió su promesa y llegó a Nueva York para verla.

Después de este capítulo Melissa estuvo cuatro años con su novio de aquel entonces y acabó casándose en 2003 con el músico Mark Wilkerson. Por su parte, como todos sabemos, Ryan Reynolds pasó por el altar con Blake Lively con quien tiene dos hijas.