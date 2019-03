Melanie Griffith sobre 50 sombras de Grey: "No creo que pueda verla, sería extraño"

Melanie Griffith y su hija Dakota Johnson protagonizaron uno de los momentos más bochornosos de la alfombra roja de los Oscar. En una entrevista con la presentadora de la previa a los premios la ex de Antonio Banderas confiesa que todavía no ha visto la última película de su hija.

Quizás sea porque ha leído declaraciones como la que hablaba sobre que Dakota se sentía rara desnuda en el rodaje de 50 Sombras de Grey, por lo que prefiere seguir tapándose los ojos a pesar del gran éxito que está teniendo su niña en taquilla.

La situación empeora cuando la actriz que interpreta a Anastasia Steele intenta convencer a su madre, en mitad de la conexión en directo de la alfombra roja, para que vea su último trabajo mientras que Griffith se mantiene firme, “no creo que pueda verla, sería extraño”.“No creo, yo creo que algún día podrás verla”, contesta Dakota Johnson muy seria ante la constante negativa de su madre.

La entrevistadora le echa un capote a la actriz para que salga airosa de la discusión afirmando que merece la pena ver 50 Sombras de Grey porque actúa fenomenal, pero Melanie no da su brazo a torcer: “No necesito ver eso para saber lo buena actriz que es”. En ese momento, Dakota estalla, “pues vale, no tienes por qué verla, te estoy diciendo que la puedes ver y tú nada”. La presentadora se pone del lado de su madre, “entiéndela, hay escenas como la de la habitación roja”, pero la joven actriz no se muestra comprensiva, “es sólo una película, ella lo sabe”.