Hace 24 años Antonio Banderas y Melanie Griffith tenían a su primera y única hija en común, Stella del Carmen, y ahora, todo apunta a que la joven también está destinada a convertirse en una estrella como sus padres, pero sin embargo, no de la mano del mundo de la interpretación, sino del modelaje. Con más de 150.000 seguidores en Instagram, Stella demuestra cada día lo bien que se le da posar y también lo mucho que le gusta, algo que ahora le ha hecho embarcarse en una aventura profesional.

La hija de los actores ha realizado ha posado por primera vez como modelo de ropa, y lo ha hecho para la marca 101%, tal y como te mostramos en el vídeo de arriba. Pero además de su espectacular cuerpo y lo fotogénica que es, hay algo que ha destacado por encima de todo: su naturalidad. Y es que la joven se ha mostrado sin ningún tipo de maquillaje, sin filtro y sin ningún tipo de accesorio que recoja su larga melena, lo que demuestra que a la joven no le hace falta retocarse para lucir perfecta.

Y esto no ha pasado desapercibido para ninguno de sus fans, quienes la han animado a seguir en este mundillo en el que ahora se ha iniciado. "Simplemente bella", le escribía una usuaria o "Lo extraordinario de Stella que ella emana una belleza transparentemente natural", elogiaba otra. Ni siquiera su madre se ha querido perder la oportunidad de apoyarla por lo que también le ha comentado: "OMG!!! My beauty!!!" ("Oh Dios mío, mi preciosa").

Sin embargo, esta no es la primera experiencia laboral de la joven, quien en diciembre sacó su primer perfume: "He estado trabajando en mi perfume durante casi dos años y finalmente estará listo en unos meses", expresaba en ese momento.

Sea como sea, el éxito para Stella está asegurado. ¡En el vídeo de arriba te mostramos sus primeras fotos como modelo!

Stella del Carmen y Antonio Banderas | Getty

