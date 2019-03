Melanie Griffith envía mensajes a la novia de Antonio Banderas a través de Instagram

Desde que Melanie Griffith se inició en el mundo de las redes sociales, la actriz no para de publicar fotos y tuits. En Instagram cuanta ya con más de 64.500 seguidores, y es que entre fotos suyas, de sus hijos y de sus ex, Melanie tiene la red 'on fire'.

Echando fuego está el Instagram de la actriz y más desde que utiliza esta red para tirar dardos envenenados a la nueva novia de Antonio Banderas, Nicole Kimpel. Sí, sí, la exmujer de nuestro actor malagueño más internacional ha publicado un mensaje que parece tener una clara destinataria: "¿Estás saliendo con mi ex? Guay, me estoy comiendo un sándwich, ¿quieres también las sobras?".

Y es que aunque fue ella quien solicitó el divorcio, desde que Antonio Banderas ha decidido dar una nueva oportunidad al amor con la modelo, parece que a Melanie le han entrado más celos de los debidos…