Melanie Griffith enseña cómo cambia su cuerpo en bikini entre una foto hecha por ella y otra por un paparazzi

El nombre de Melanie Griffith lleva muchísimos años siendo uno de los más escuchados. Y es que, la actriz siempre ha sido una de las mujeres más admiradas de Hollywood: su gran talento y su belleza han logrado cautivar a todo el mundo del cine.

Pese a que ahora sus hijas Dakota Johnson y Stella Banderas llegan pisando fuerte en mundo del cine y del modelaje respectivamente, la intérprete ha demostrado que a sus 63 años sigue ostentando una belleza inigualable, tal y como ha dejado constancia a través de su perfil en redes con dos fotos que ha compartido.

Y es que, actualmente Griffith se encuentra disfrutando de unas vacaciones de ensueño en Italia, lugar desde el que nos ha dejado varias pruebas inmortalizadas en su cuenta de lo mucho que está disfrutando. Sin embargo, lejos de los bonitos atardeceres o de las divertidas comidas con amigos que ha ido mostrado a lo largo de esta semana, su última publicación nada tiene que ver con el resto.

Se tratan de dos fotos en las que la neoyorquina luce igual, con un bikini marrón de dos piezas, pero desde una perspectiva completamente distinta. Y es que, en la primera de ellas aparece sacándose una foto frente al espejo con una postura de lo más atractiva, mientras que en la última de ellas han sido los paparazzis los encargados de tomársela.

Una segunda imagen en la que aparece totalmente desprevenida mientras se dispone a secarse con la toalla y en la cual aparece fotografiada desde un ángulo muy distinto, algo que hace que su cuerpo se vea visiblemente alterado con respecto a la primera instantánea.

Sin embargo, a la famosísima eso no parece importarle y es que, junto al post, ha escrito un mensaje de lo más explícito donde deja constancia de que lo importante es lo bien que se lo pasaron: ''Anyway… F them. We had a blast!!!'' (De todos modos, que se jodan. ¡¡¡Nos lo pasamos de maravilla!!!) De lo que no hay duda es que, sea como sea, la estadounidense presume de una figura envidiable a sus 63 años.

