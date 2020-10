Los audios secretos de Melania Trump en los que libera toda su frustración: ''Dadme un jodido descanso''

Melania Trump y, su marido, Donald Trump han dado positivo en coronavirus, por lo que, según ha comunicado el presidente de Estados Unidos, permanecerán aislados y en cuarentena en la Casa Blanca durante su convalecencia. El virus ha irrumpido en sus vidas justo después de que salieran a la luz unas grabaciones secretas en las que la primera dama contesta a las críticas que tanto ella como el presidente reciben.

La CNN ha sido la encargada de que esos comprometidos audios hayan salido a la luz. Unos audios grabados, en el verano de 2018, por Stephanie Winston Wolkoff, examiga y exasesora principal de Melania, en los que grabó a la eslovena sin su consentimiento mientras expresaba su enfado hacia los continuos ataques que atañen a su marido por separar a las familias migrantes. ''Dicen que soy cómplice. Soy como él, lo apoyo. No lo digo lo suficiente, no hago lo suficiente donde estoy'', decía en uno de ellos.

La esposa de Trump no se dejó nada en el tintero y es que incluso comentó la decoración navideña de la Casa Blanca. ''¿A quién coño le importan las decoraciones navideñas? Pero tengo que hacerlo, ¿verdad? Digo que estoy trabajando en Navidad y planeando la navidad y me dicen: '¿Qué hay de los niños que fueron separados?' Dadme un jodido descanso'', manifestaba.

A pesar de lamentar la situación de los niños, asegura que EEUU ''tiene que hacer algo'' cuando entran en el país de manera ilegal. ''Los niños dicen: '¿Tendré mi propia cama?, ¿Dormiré en mi cama?, ¿Tendré un armario para mi ropa?'. Es muy triste escucharlo, pero no tenían eso en sus propios países, duermen en el suelo'', dijo antes de añadir: ''Allí los cuidan muy bien. Pero ya sabes, sí, no están con sus padres, es triste. Pero cuando vienen aquí solos con coyotes o ilegalmente, ya sabes, tienes que hacer algo''.

Además, en cuanto al tema de la inmigración, la exmodelo llegó incluso a cuestionar la autenticidad de las versiones de algunos inmigrantes. ''A muchos mamás y niños se les enseña cómo hacerlo. Se acercan y dicen: 'Oh, nos matará un pandillero, es muy peligroso'. Así que se les permite quedarse aquí (…) Otras personas les enseñan lo que deben decir para que vengan y para que se queden aquí porque fácilmente podrían quedarse en México, pero no quieren hacerlo porque México no los cuida igual que EEUU'', dictaminaba.

Seguro que te interesa...

El impresionante cambio físico de Barron, el hijo de Donald y Melania Trump