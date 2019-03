Melania y su hijo Barron no vivirán en la Casa Blanca con Donald Trump

POR EL MOMENTO…

Nos hemos quedado de piedra al enterarnos de que Donald Trump vivirá solo en la Casa Blanca, cuando tome posesión de su cargo como Presidente de los Estados Unidos, a partir del próximo 20 de enero. Y es que según ha informado en exclusiva el The New York Post, y como también han confirmado fuentes cercanas a Trump, ni la Primera Dama, Melania, ni su hijo, Barron, dejarán Nueva York de momento. Parece que los padres del joven de 10 años no quieren que su hijo cambie de colegio hasta que no termine el curso, así que Barron seguirá acudiendo a sus clases en el centro privado del Upper West Side.