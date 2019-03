Mel Gibson pagará 500.000 euros por la custodia de su hija

Tras más de un año de batalla legal, el actor ha llegado finalmente a un acuerdo con su ex, Oksana Grigorieva, sobre la custodia de su hija. A Mel Gibson, esta amarga disputa no solo le ha pasado factura a su carrera en Hollywood, si no que, además, deberá pagar más de 525.000 euros a la madre de su hija de 22 meses.

El director de 'Braveheart' y su ex novia Oksana Grigorieva llegaron a un acuerdo en una audiencia el miércoles en un Tribunal Superior de Los Angeles, después de una guerra de palabras y judicial de más de un año de duración.

El juez, Peter Lichtman, prohibió tanto a Gibson como a Grigorievaque escriban libros sobre su relación, que finalizó a principios de 2010 en medio de acusaciones de violencia doméstica y la extorsión.

"Me gustaría agradecerle a su señoría por llevar este asunto a una conclusión razonable", dijo Gibson a Lichtman en la audiencia del miércoles. Grigorieva, que en un principio reclamaba millones de dólares del actor ganador de un Oscar, agradeció al juez "la tremenda ayuda para resolver esta situación".

La disputa de la pareja se volvió público hace un año, cuando se filtraron en Internet grabaciones de llamadas telefónicas en los que se escuchaba a Mel Gibson insultando y maldiciendo a Grigorieva.

La filtración parecía destinada a presionar al actor para que aumentara una oferta de acuerdo inicial a Grigorieva que se dijo que era de unos 15 millones de dólares. En marzo, Gibson admitió haber golpeado aGrigorieva durante una discusión y fue condenado a tres años de libertad condicional.

Las grabaciones empañaron aún más la dañada reputación de Gibson, que ya se había visto perjudicada por unas polémicas palabras antisemitas en 2006 tras un arresto por conducir ebrio en Malibú.

Debido a esto, perdió una actuación especial en The Hangover: Part Twoporque otros actores se negaron a trabajar con él. También el lanzamiento de su película The Beaver se retrasó y no cumplió con las expectativas en la taquilla.

Gibson, cuya fortuna llegó a estimarse en 900 millones de dólares tras una serie de éxitos de taquilla como Arma Letal y La pasión de Cristo, llegó a un acuerdo privado con su esposa Robyn en junio, que concluyó su divorcio tras 28 años de matrimonio.