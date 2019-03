Mel Gibson ha aparecido de esta ‘guisa’ por las calles de los Ángeles. No es que se haya pasado por una clínica de cirugía estética para hacerse unos retoques, solamente se ha puesto una nari y un bigote falsos para pasar desapercibido frente a los paparazzi.

El actor parece estar cansado de la constante persecución a la que está sometido por los medios desde que iniciara una dura batalla legal contra su ex mujer, Oksana Grigorieva. Sin embargo, los periodistas han sido rápidos y han descubierto que debajo de ese bigote y esa gorra se oculta el popular actor.

Los paparazzi han captado la instantánea cuando el actor de 54 años salía de una oficina en Santa Mónica. Gibson, conocido por su fuerte carácter, se ha mantenido sorprendentemente tranquilo ante las preguntas de los reporteros.

Un fotógrafo le ofrece la posibilidad de explicar su posición en cuanto a la situación legal con su ex mujer: "¿Tienes algo que decir en tu defensa? Sin embargo, Gibson, prefiere no responder a la pregunta y añade: "No a usted".