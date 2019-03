Mel Gibson, acusado de insultar y agredir a una fotógrafa en Australia

Mel Gibson ha vuelto a convertirse en el centro de toda polémica después de protagonizar, supuestamente, una pelea con la periodista Kristi Miller. El encontronazo se produjo a la salida de una sala de cine de la ciudad australiana de Sídney, localidad en la que se encuentra el actor con motivo del rodaje de su nuevo film, 'Hacksaw Ridge'.

"Les hice una foto a Mel y su novia cuando me giré y él me golpeó la espalda realmente fuerte. Me escupía al gritarme, llamándome perra, diciendo que no soy un ser humano y que iré al infierno", ha declarado la reportera en el Daily Telegraph.

En el momento de la disputa el oscarizado actor estaba acompañado por su novia, Rosalind Ross, quien se encargó de zanjar el altercado y disculparse por la periodista. A pesar de todo, el manager del intérprete ha desmentido lo ocurrido con su representado: "Le pidió repetidamente que parase, lo que ella no hizo. Nunca hubo ningún tipo de contacto físico".