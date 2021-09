Las mejor vestidas de la alfombra roja de los Premios Emmy

Después de celebrarse de forma virtual el año pasado, la 73º entrega de los Premios Emmy, o los premios de la televisión por excelencia en Estados Unidos, ha vuelto de modo presencial con una reducida gala en el Microsoft Theatre de Los Ángeles que nos ha devuelto el glamour de la alfombra roja que tanto añorábamos.

Una noche en la que Netflix se coronó como la gran vencedora y en la que "Gambito de dama" se alzó con el premio de Mejor Miniserie y "The Crown" con la de Mejor Serie, con Josh O'Connor (mejor Actor de Drama), Olivia Colman (mejor Actriz de Drama), Tobias Menzes (mejor Actor de Reparto) y Gillian Anderson (mejor Actriz de Reparto) reconocidos como mejores intérpretes por sus papeles en la serie sobre la vida de la Reina Isabel de Inglaterra.

No faltaron las grandes estrellas hollywoodienses, como Ewan McGregor (mejor Actor de Miniserie por "Halston") y Kate Winslet (mejor Actriz de Miniserie por "Mare of Eastown") en una gala que nos he dejado algunos looks dignos de comentar.

Derroche de elegancia, glamour y, sobre todo, color, mucho color, en una noche en la que algunos de los nombres más importantes de la televisión, aunque hubo sonadas ausencias que nos dejaron con ganas de más a causa del reducido aforo de la gala, deslumbraron en una alfombra roja cuyos mejores looks fueron los que puedes ver en la galería de imágenes.