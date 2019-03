Meghan Markle habla por primera vez sobre su relación con el príncipe Harry

Meghan Markle ha protagonizado la portada de octubre de la revista Vanity Fair y ha aprovechado para, por primera vez, hablar de su relación amorosa con el príncipe Harry, un romance que han intentado mantener en privado todo este tiempo.

La actriz ha dicho que pese a la presión mediática que la pareja vive constantemente al final del día son solo dos personas que están enamoradas: "Te puedo decir que al final del día es muy simple. Somos dos personas que están muy felices y enamorados", ha dicho Meghan.

"Estábamos saliendo desde hacía ya seis meses antes de que todos los medios sacaran la noticia a la luz, yo estaban trabajando todo ese tiempo y lo único que cambio en mi vida fue el punto de vista de la gente. Nada en mi ha cambiado. Sigo siendo la misma persona que antes y nunca me ha definido una relación", confiesa la novia del príncipe Harry.

Respecto a los rumores que dicen que el príncipe y la actriz podrían haberse comprometido, la actriz no ha querido pronunciarse al respecto. Desde que la pareja se fue de viaje a Botswana han sido muchos los rumores que apuntaban a que se habían comprometido allí mismo, un lugar que Harry visitó poco después de la muerte de su madre, Diana de Gales.

Desde que esta relación se hiciera pública, la modelo no ha dejado de ser salir semana sí semana también en todas las portadas, están constantemente con la prensa siguiendo cada uno de sus movimientos:"Es como un reto. A veces depende del día puede suponer un reto más duro o no. Fue impresionante ver cómo cambiaron las cosas. Pero sigo teniendo este sistema de apoyo y, por supuesto, el apoyo de mi pareja".

Tal y como ha contado, a la actriz no le interesa lo que digan de ella, es por ello que nunca lee la prensa: "No leo nada de prensa. Ni si quiera he leído nada sobre trajes de novia. Las personas que son cercanas a mi sabes quién soy. El resto es solo ruido".

Una gran amiga suya y en quien confía plenamente, Serena Williams, quien acaba de convertirse en mamá, ha hablado sobre Markle y ha dicho lo siguiente:"Su personalidad simplemente es brillante. Le dije que tenía que ser como era ella, no podía ocultarlo", le aconsejó la tenista sobre como sobrellevar toda la fama que estaba adquiriendo.

Para terminar, la actriz ha querido dejar claro que ahora mismo se están centrando en ellos y en vivir este momento tan especial para la pareja: "Somos una pareja. Estamos enamorados. Seguro que llegará el día que tengamos historias que contar pero por ahora espero que la gente entienda que es nuestro momento- Esto es para nosotros. Es lo que lo hace tan especial, que es solo nuestro. Pero estamos felices. Personalmente, me encantan las grandes historias de amor".