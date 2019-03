Meghan Markle confiesa el principal obstáculo con el que se encuentra en Hollywood

Meghan Markle ha hexplicado por primera vez en exclusiva a la revista Allure, sus problemas en la industria del cine por su color de piel. Poco dada a hablar con los medios desde que se hiciera pública su relación con el príncipe, sí que ha querido participar en número de abril, dedicado a las mujeres y diversidad. La actriz, de madre africana y de padre blanco, ha afirmado que ha sufrido discriminación a la hora de trabajar en Hollywood.

"No era lo bastante negra para un papel de afroamericana ni lo bastante blanca para el resto. Me dejaron en un limbo como si fuera una especie de camaleón étnico que no podía tener trabajo", explicaba Meghan que solo podría llegar a interpretar papeles de mujeres latinas o afroamericanas.

Pero aparte de su color, la actriz ha asegurado que todavía le siguen aclarando el tono de su piel en las fotos o eliminando sus pecas de la nariz y sus mejillas, algo que a Meghan le molesta mucho tanto por la actitud racista que va implícita en el gesto como por la pérdida de naturalidad. "Como decía mi padre un rostro sin pecas es como un cielo sin estrellas", añade la actriz

Quien no ha tenido problemas con su tono de piel ha sido el príncipe Harry, que tuvo que lanzar un comunicado al comienzo de su relación para demostrar su descontento ante los comentarios racistas que Meghan había recibido.