Megan Fox, sin pelos en la lengua: "Los hombres solo sirven para matar arañas"

Megan Fox acaba de estrenar su última película, 'Las Tortugas Ninja: Fuera de las sombras', motivo por el cual el periódico El País ha hablado con ella en una entrevista en la que se ha sincerado acerca de los hombres, su trabajo en Hollywood y la maternidad, pues la actriz está a punto de dar a luz a su tercer hijo.

En cuanto al género masculino, la intérprete dejó entrever un poco de resquemor en sus palabras, pues ni corta ni perezosa se atrevió a comentar: "Que nadie se ofenda, pero los hombres solo sirven para matar arañas". Y es que Megan tampoco quiso aclarar si ha retomado o no su relación con el padre de sus hijos, Brian Austin Green.

Fox también habló sobre su actual embarazo y explicó que todos los que ha tenido le han pillado "por sorpresa": "Me estoy acostumbrando a estar embarazada cada dos años. Soy muy maternal y me gusta estar rodeada de niños, pero nunca los he planeado. Son almas que me llegan y estoy abierta a recibir en este mundo. La maternidad es gran parte de quién soy en esta vida", confesó.

La actriz siguió hablando sin pelos en la lengua y soltó que algunas películas, como la que acaba de sacar en los cines, se graban "para hacer dinero aunque tengan la peor crítica del mundo… En este caso el mensaje es que tienes que aceptar tus excentricidades y no preocuparte si no encajas". ¡Mamma mía!