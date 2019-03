Los mayores aciertos sobre la alfombra roja de los Oscar 2013

¿A QUIÉN LE DARÍAS LA ESTATUTAILLA A LA MEJOR VESTIDA?

Todos los años vivimos los Oscar de una manera ‘súper’ especial y este no podía ser menos. No sólo disfrutamos viendo cómo se otorgan los distintos premios sino que además nos quedamos 'ojipláticos' con algunos de los modelitos que vemos pasar por al afombra roja. Las celebrities del panorama internacional derrochan glamour y belleza, aunque no todas eligen bien…Este ránking es sólo para aquellas que han sabido cómo triunfar en lo que a estilismo se refiere en una noche tan especial. ¿A quién le darías tú el premio a la mejor vestida?