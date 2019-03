Más de 70.000 personas quieren trabajar como becario de Charlie Sheen

Más de 70.000 personas han enviado hasta ahora su curriculum vitae para trabajar como becarios del actor Charlie Sheen durante un periodo de ocho semanas este próximo verano.



El trabajo, relacionado con la gestión de los perfiles públicos del polémico actor en las redes sociales, ha sido solicitado hasta ahora por 74.040 personas, procedentes de 181 países, según explicó a la publicación un portavoz de la empresa Internships.com.



Además, preguntado acerca de los posibles riesgos del puesto laboral (Sheen blandió un machete desde un tejado en una de sus últimas apariciones en los medios), el representante dijo: "Siempre animamos a los candidatos a conocer profundamente la empresa y la posición a la que aspiran".



La información sobre el puesto de trabajo reza así: "¿Tienes sangre de tigre? ¿Eres un ganador? ¿Eres capaz de planificar mejor que nadie? Si es así, te queremos en el equipo de Charlie como nuestro becario de medios sociales".



Sheen, que en las últimas semanas es el gran protagonista en los medios de EEUU debido a sus problemas con el alcohol y las drogas y por su despido de la serie Dos hombres y medio, no cesa en sus explosivas declaraciones.



Las últimas han tenido como protagonistas a Jon Cryer, su ex compañero en la serie, y Rob Lowe, su apuesta personal para sustituirle al frente del show. "Jon no me ha llamado", comentó Sheen, tras conocer la noticia de su despido.



"Es un traidor, un trol. ¿Hace falta que le llame eso para que lo entienda?", agregó. Sobre Lowe, apuntó: "Rob es un viejo amigo y un actor brillante. Y es guapo".



"Les sugiero, sin embargo, que traten de ir por otro camino. No penséis en nada de lo que yo he hecho de forma brillante durante 177.000 episodios. Haced algo nuevo", añadió.