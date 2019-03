Marnie Simpson de Geordie Shore tuvo que acudir de urgencia al hospital

Los participantes del popular programa de MTV Geordie Shore están rodando actualmente una nueva temporada del show pero uno de los participantes tuvo que acudir a urgencias en mitad de una salida nocturna el pasado jueves debido a que se encontraba mal.

Fue Marnie Simpson quien tuvo que abandonar la grabación en mitad de la noche después de estar un tiempo fuera del local donde se encontraban con un gran malestar. Finalmente decidió ir a urgencias para ver qué le pasaba.

Los paparazzis captaron las imágenes de salida de la joven después de estar gran parte de la noche en observación aunque algunas fuentes han comentado a The Sun: "Ella estaba un poco borracha cuando llegó, pero una vez dentro se calmó y se estaba tomando selfies y charlando con otros pacientes".

Aun así, Marnie hace un tiempo que manifestó que no se encontraba bien y estaba preocupada por su estado de salud: "He tenido dolor en la vejiga durante el último par de días y es horrible. Realmente estoy entrando en pánico, porque no sé lo que voy a hacer si no consigo resolver el problema. Tengo que ir hacerme más pruebas porque no estoy mejorando, pero tendrá que esperar hasta que esté fuera de la casa", dijo.