Mark Zuckerberg no permite utilizar shorts en las oficinas de Facebook según un exempleado

Si Antonio García Martínez tuviera que elegir una reacción para definir a Facebook desde luego que sería "me enfada". El ex trabajador de la empresa fundada por Mark Zuckerberg trabajó dos años para él que ahora ha resumido en su libro 'Chaos Monkeys: Obscene Fortune and Random Failure in Silicon Valley'. "Teníamos consignas en las paredes, todos usábamos un uniforme. Había una atmósfera bastante norcoreana o cubana", confiesa.

La imagen que García describe en su publicación dista mucho de la que tenemos de Zuckerberg con su estilo casual y trato cercano ante los medios, Martínez asegura que se comporta como un "tirano" con sus empleados. "Si perjudicas a Facebook los guardias de seguridad te sacarán por la puerta como a un borracho ruidoso de un Taco Bell por la noche", asegura.

Además, tacha de machista a la empresa ya que existe una gran diferencia de cómo deben vestir los hombres y las mujeres: "El representante masculino de recursos humanos, acompañado en ocasiones de su homóloga femenina, daba un discurso de cómo evitar las prendas que podrían distraer a la parte masculina del equipo", revela en su libro. Asegurando que llamaron la atención a una becaria de 16 años por llevar pantalones cortos con frecuencia.