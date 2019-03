Mark Wahlberg ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama

El actor estadounidense Mark Wahlberg ha recibido su estrella en el conocido Paseo de la Fama de Hollywood. Fue acompañado del cómico Will Ferrell, con quien protagoniza su próximo filme 'The Other Guys'.

Wahlberg, que fue modelo de ropa interior antes de destacar en la gran pantalla, es la celebridad número 2.414 que obtiene este reconocimiento que otorga la Cámara de Comercio de Hollywood.

"Gracias a toda la gente que tuvo el coraje suficiente para meterme en las películas", comenta el actor. Además también apunta que va a misa y agradece a Dios todo lo que tiene.