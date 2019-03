Mark Wahlberg: "Sin mi familia no habría podido salir del mundo de la droga"

Mark Wahlberg, ese chico que ahora parece no haber roto un plato, no consigue liberarse aún de su turbulento pasado. El actor, que se encuentra en plena promoción de su última película, ’Contrabando’, ha confesado en una entrevista que si no hubiese sido por su familia no habría podido salir del mundo de las drogas.

Wahlberg, aunque intenta tener una vida normal, siempre será ese chico malo de Hollywood, que comenzó sus pasos hacia la fama en el mundo del rap. Ahora se enorgullece de haber dejado todo ese mundillo atrás, y todas las adicciones que aquello le hicieron tener. En estos momentos el actor está muy alejado del alcohol y de las drogas... “Es lo que tenía que hacer”, comenta.

“Tengo una esposa bellísima y unos hijos increíbles. No quiero hacer nada que pueda echar a perder lo que tengo ahora mismo. Tuve una racha muy, muy mala, en la que tuve suerte de sobrevivir”, confiesa Mark. “Algunos de mis amigos de aquella época siguen metidos en ello… Pero yo estoy agradecido de haberme dado cuenta de todo y haber seguido adelante”.

Los éxitos en el cine le han hecho sentar cabeza y en breve podremos ver su buen plante en nuestro país. Wahlberg pisará suelo español para presentar ‘Contrabando’ y, además, demostrará que esa imagen de chico duro y malo se quedó en el pasado en El Hormiguero 3.0