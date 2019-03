Mark Salling no será acusado de violación pero continúa implicado en la trama de pornografía infantil

EL ACTOR MARK SALLING CONTINÚA INVOLUCRADO EN PROCESOS JUDICIALES

Mark Salling no será juzgado por violación, pues la fiscalía de Los Ángeles no ha considerado válido el testimonio de la supuesta víctima. Aun así, continúa inmerso en la compleja trama de pornografía infantil, en la que tiene que declarar como acusado en el juicio que tendrá lugar en los próximos días, y donde se determinará su implicación o no.