Marion Cotillard publica un mensaje en Instagram en el que confirma su segundo embarazo y callar bocas

Miles han sido los insultos y críticas que ha recibido Marion Cotillard en los últimos días al ser señalada como la causa del divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie, al desatarse el rumor de que la actriz francesa y Brad habrían mantenido un affaire durante el rodaje de ‘Aliados’. Incluso se ha dicho que Angelina habría contratado un detective privado para que demostrara que los rumores eran ciertos.

Pero ahora ha sido la tercera en discordia, Marion, la que ha querido callar bocas emitiendo una especie de comunicado en su Instagram con el que pretende sentenciar el tema: “Va a ser mi primera y única reacción a las sorprendentes noticias que salieron a la luz hace 24 horas y en las que me he visto implicada. No suelo comentar cosas como esta o tomármelas en serio pero como esta situación se está descontrolando y afecta a la gente que quiero, tengo que hablar”. Y continúa: “Lo primero, hace muchos años, conocí al hombre de mi vida, el padre de nuestro hijo y del niño que estoy esperando. Es mi amor, mi mejor amigo, el único que necesito. Lo segundo, a los que han señalado que estoy devastada, estoy muy bien, gracias. Esa conversación inventada no me preocupa”. Finalmente su texto acaba así: “Por último, quiero desear a Angelina y Brad, a quienes respeto profundamente, que encuentren paz en estos momentos tan complicados. Con todo mi cariño, Marion”.

El hombre al que se refiere es Gillaume Canet, el actor francés con el que mantiene una relación desde hace ocho años y con el que tiene un hijo de cinco, Marcel, además de ser el padre del que viene en camino.