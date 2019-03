Marion Cotillard habla sobre los rumores que la relacionan con el divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie

Marion Cotillard y Brad Pitt han estado en el punto de mira de todos por su química en la gran pantalla. Coincidiendo con el reciente divorcio de Brad y Angelina, se llegó a pensar que lo que les unía era algo más que una relación profesional o de amistad. Estos rumores no sentaron muy bien a los actores, que hicieron lo posible por esclarecer el problema y demostrar que no son más que amigos, y ahora Marion ha hablado de nuevo esto.

La actriz fue considerada una de las causas de la ruptura de Pitt y Jolie, y aunque han hecho lo posible por desmentirlo, sigue siendo un tema muy recurrente en todas las entrevistas que están concediendo mientras promocionan su último trabajo. En la última ocasión, la actriz ha sido muy contundente: "No le dedico energía a esto", señaló a E!News para callar los rumores cuando le preguntaron sobre su posible relación sentimental con Brad.

Ella prefiere centrarse en las cosas que verdaderamente son importantes y en su entrevista en Today afirmó que: "Fue maravilloso. Una experiencia maravillosa trabajar con un director visionario y un actor increíble. Así que eso es todo lo que importa".

Además, ha querido demostrar que ella no se toma mal los rumores y que a lo que es mentira no le da importancia: "Nunca me tomo nada de forma personal cuando no me preocupa. Así que no me lo tomé como algo personal porque no tenía nada que ver con esos rumores o situación", confesó. Pero según ha declarado en una reciente rueda de prensa, su relación con Brad Pitt en el rodaje ha trascendido de lo profesional y han consolidado una bonita amistad, y como amigos, ella le ha dado todo su apoyo en el duro momento que está atravesando el actor.