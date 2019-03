Marion Cotillard habla sobre cómo es el 'sexo' con Brad Pitt

Marion Cotillard y Brad Pitt encarnan a una pareja de locos enamorados en 'Allied'. En el marco de la Segunda Guerra Mundial, Brad da vida a un espía canadiense que acaba enamorado de una luchadora de la resistencia francesa a la que interpreta Marion. Ambos han compartido muchas horas de rodaje que han acabado uniéndolos mucho, y esto despertó sospechas por la posible implicación de la oscarizada actriz en el divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie.

Pero ahora las cosas parecen estar más calmadas y Marion ha conseguido desentenderse de esa polémica. Una vez zanjado el tema, han podido centrarse en el rodaje y han compartido los mejores momentos de detrás de las cámaras en las ruedas de prensa de lanzamiento de la película.

Ahora Marion ha hablado. La película contiene escenas de sexo que para ambos resultaron "extrañas". La coreografía que llevan ese tipo de escenas no entusiasma a los actores, y así lo describía la actriz en una rueda de prensa: "Esos momentos concretos me resultaron especialmente incómodos porque, aunque son secuencias que parecen fruto de la espontaneidad, lo cierto es que todo está coreografiado y sabes exactamente qué tiene que hacer tu cuerpo en cada momento. Nos acabamos riendo mucho porque tienes que sacar adelante la escena al tiempo que piensas que estás haciendo algo muy raro. Nos mirábamos y a los ojos y yo pensaba: 'Ok, esto es muy extraño'. Ya tenía claro que lo siguiente que tenía que hacer era ponerme encima de él y besarle".

Tantas horas juntos y con la buena sintonía que tienen los actores, dieron para mucho. Brad siempre tuvo en su lista de asignaturas pendientes aprender francés. Y ella se ofreció como profesora. Comprensiva pero exigente con su alumno, Marion ayudó al actor en todo lo posible. "Él ya tenía en la cabeza el objetivo de aprender francés y por eso hizo todo lo que estaba en su mano para intentar hablarlo lo mejor posible. Me pareció un reto impresionante y yo traté de ayudarle tanto como pude siendo muy estricta y sincera con él".

La buena relación que se ha forjado en este rodaje ha servido de respaldo para Brad Pitt que no está atravesando su mejor momento a nivel personal.