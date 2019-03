Marilyn Monroe y los hombres de su vida

“Sola, estoy sola, siempre estoy sola”, así definía Marilyn Monroe su vida. Tuvo una lista infinita de romances pero sin duda el más ambiguo fue con tan solo 16 años y con una mujer. Esta revelación, que hasta ahora había sido un secreto, la encontramos en el libro «Marilyn Monroe: My Little Secret Told by Jane Lawrence» del autor Tony Jerris. Ese mismo año cambió de rumbo y se casó con un obrero llamado James Dougherty, cuyo matrimonio duró dos años y terminó a causa de los celos. La it girl comenzaba a despuntar en ese momento y tras su divorcio contrajo matrimonio express con Robert Slatze con quién estuvo tan solo un fin de semana. Una actuación muy de… ¡con faldas y a lo loco!

Tras dos intentos fallidos apareció el que según la artista fue “el amor de su vida”, Joe di Maggio. El deportista resultó ser el que más la hizo sufrir con sus continuos maltratos físicos y psicológicos. La Monroe llegó a comparecer ante los periodistas golpeada el día que anunció su separación. Lo curioso es que hasta el fin de sus días la rubia continuaba viéndose con el jugador.

Muchos fracasos matrimoniales seguidos para la actriz, una mujer que no soportaba vivir sin la compañía de un hombre por lo que continuó con la búsqueda de su príncipe azul. Y en ese momento apareció Arthur Miller, su tercer marido. Entre el escritor y la sex symbol hubo química, ya que resultó ser un amor a primera vista. Miller era un hombre casado y con hijos antes de conocer a Marilyn y cuando acabó rompiendo con el icono dorado, volvió con su primera familia.

No es posible concluir la lista de los amores de la Monroe sin mencionar a John Fitzgerald Kennedy. ¿Quién no recuerda la famosa felicitación de "Happy Birthday Mr. President"? La actriz estaba ilusionada con este romance, incluso llegó a pensar que Kennedy dejaría a su esposa Jacky y se casaría con ella. El caso es que la artista lo tuvo todo menos el amor, algo que le produjo muchos quebraderos de cabeza y no supo controlar.