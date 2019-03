El marido de Jennifer Aniston, Justin Theroux, rompe su silencio sobre el divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie

El goteo incesante de noticias sobre el divorcio Brad Pitt y Angelina Jolie aumenta con las primeras palabras del marido de Jennifer Aniston, Justin Therouex, al respecto. El actor se encuentra de promoción de 'La chica del tren' y aunque sorprende que se haya pronunciado, lo cierto es que no ha echado más leña al fuego: "Como hijo de padres divorciados, solo puedo decir que es una noticia terrible para los niños, es lo que puedo decir", ha comentado a Business Insider.

Al haber abierto la veda con su declaración, la pregunta sobre cómo se encontraba Jennifer Aniston era obligada aunque ha preferido centrar el protagonismo en el sufrimiento tanto de Brad como de Angelina como de los seis hijos que tienen común: "Es aburrido cualquier tipo de comentario sobre todo lo demás. La gente está atravesando un mal momento, eso es horrible", señaló. Además lamentó que la prensa se centre en este tema cuando "hay cosas mucho más importantes que ocurren en el mundo".

Su compañera de reparto en 'Friends' Courteney Cox también ha querido subrayar que Aniston no debe ser otra de las protagonistas de la separación: "No tiene que ver con ella (Jennifer). Creo que estamos agravándolo hablando de ello". Los abogados de la protagonista de 'Maléfica' declararon a E! News que su representada ha tomado tal decisión porque es lo mejor para su familia, mientras que fuentes cercanas a Pitt revelan que se encuentra "devastado" y que no era consciente de que su todavía mujer había dejado de luchar por su matrimonio.